Руководство кубанской школы, где второклассника якобы насиловали палкой, заподозрили в халатности

На Кубани возбудили уголовное дело о халатности в отношении руководства школы, где, по некоторым данным, старшие ученики насиловали второклассника. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба Следственного комитета по Краснодарскому краю.



В СК опровергли данные местных СМИ о том, что у мальчика были хронические заболевания или отклонения в развитии. Школьники на допросе отрицали, что снимали издевательства на видео. По их словам, была только одна фотография, которую в интернет не выкладывали.



Следствие установило, что в начале октября один из участников истории, 12-летний ученик, совершил мелкую кражу в магазине. Его поведение и общение со сверстниками ухудшилось, но старшие ничего не предприняли.

