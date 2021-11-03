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Руководство кубанской школы, где второклассника якобы насиловали палкой, заподозрили в халатности

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На Кубани возбудили уголовное дело о халатности в отношении руководства школы, где, по некоторым данным, старшие ученики насиловали второклассника. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба Следственного комитета по Краснодарскому краю.

В СК опровергли данные местных СМИ о том, что у мальчика были хронические заболевания или отклонения в развитии. Школьники на допросе отрицали, что снимали издевательства на видео. По их словам, была только одна фотография, которую в интернет не выкладывали.

Следствие установило, что в начале октября один из участников истории, 12-летний ученик, совершил мелкую кражу в магазине. Его поведение и общение со сверстниками ухудшилось, но старшие ничего не предприняли.

Об истории стало известно в конце октября. Тревогу забила тетя мальчика: сообщалось, что ученики 6–7 классов насиловали второклассника палкой, снимали это на видео и выложили в соцсети.

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Комментарии (8)

266342235
Тяжело в Кубанской школе - легко в Саратовской тюремной туберкулезной больнице.
2356897676
Какой ужас. Куда привел нас вождь? К тыканью палкой в живого ребенка?
265860145
"Школьники на допросе отрицали, что снимали издевательства на видео. По их словам, была только одна фотография, которую в интернет не выкладывали."

То есть сам факт издевательств они не отрицают?
Это не класс ФСИН, случаем?
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