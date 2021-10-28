На Кубани проверяют историю о сексуальных издевательствах старших учеников над второклассником

Прокуратура проверяет историю об издевательствах старших учеников над второклассником в школе Краснодарского края. Их действия носили сексуальный характер, сообщает 28 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Тревогу забила тетя мальчика: по предварительным данным, школьники снимали его мучения на видео и выложили в соцсети. В школе №41 станицы Варениковской идут проверки — в отношении руководства, психолога и учебного процесса в целом.



Источник в экстренных службах региона сообщил агентству, что предполагаемые виновники еще слишком молоды, чтобы нести уголовную ответственность. Зачинщика могут поместить в специализированное учреждение временного содержания, а пострадавшему оказывают помощь.



В школе обсуждать ситуацию отказались. Детский омбудсмен Краснодарского края Татьяна Ковалева рассказала ТАСС, что не комментирует ситуацию, пока идут следственные действия.

