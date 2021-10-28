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На Кубани проверяют историю о сексуальных издевательствах старших учеников над второклассником

В Краснодарском крае проводят проверку по факту действий сексуального характера в отношении ученика младшего класса

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Прокуратура проверяет историю об издевательствах старших учеников над второклассником в школе Краснодарского края. Их действия носили сексуальный характер, сообщает 28 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Тревогу забила тетя мальчика: по предварительным данным, школьники снимали его мучения на видео и выложили в соцсети. В школе №41 станицы Варениковской идут проверки — в отношении руководства, психолога и учебного процесса в целом.

Источник в экстренных службах региона сообщил агентству, что предполагаемые виновники еще слишком молоды, чтобы нести уголовную ответственность. Зачинщика могут поместить в специализированное учреждение временного содержания, а пострадавшему оказывают помощь.

В школе обсуждать ситуацию отказались. Детский омбудсмен Краснодарского края Татьяна Ковалева рассказала ТАСС, что не комментирует ситуацию, пока идут следственные действия.

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Комментарии (2)

AndrewBarsik
Издевательство над безащитными становится основным видом развлечений. Молодые звереныши быстро усваивают пример старших. Усугубляет ситуацию, что те, кто издевается над слабыми, практически всегда остаются безнаказанными. Бастрыкину не до мучений ребенка. Он Моргенштерна хочет перевоспитать.
Карабас Барабас
Насмотрелись блин фсиновского видео.
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