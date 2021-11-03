Посольство РФ опровергло гибель россиян при крушении Ан-26 в Южном Судане

На борту разбившегося в Южном Судане грузового самолета Ан-26 не было граждан России. Об этом 3 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ.



«В связи с обращениями российских средств массовой информации посольство сообщает, что на борту разбившегося 2 ноября близ столицы Южного Судана Джубы грузового самолета Ан-26, выполнявшего рейс по доставке дизельного топлива в населенный пункт Мабан штата Верхний Нил, российских граждан не было», — говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что 2 ноября грузовой самолет Ан-26 потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Джубы. Гендиректор аэропорта Кур Куол заявил Associated Press, что на борту находились двое россиян и трое граждан Южного Судана, все они погибли.