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Посольство РФ опровергло гибель россиян при крушении Ан-26 в Южном Судане

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На борту разбившегося в Южном Судане грузового самолета Ан-26 не было граждан России. Об этом 3 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ.

«В связи с обращениями российских средств массовой информации посольство сообщает, что на борту разбившегося 2 ноября близ столицы Южного Судана Джубы грузового самолета Ан-26, выполнявшего рейс по доставке дизельного топлива в населенный пункт Мабан штата Верхний Нил, российских граждан не было», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 2 ноября грузовой самолет Ан-26 потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Джубы. Гендиректор аэропорта Кур Куол заявил Associated Press, что на борту находились двое россиян и трое граждан Южного Судана, все они погибли.

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Комментарии (2)

Modest_5e4ce41f7533b
Их там не было.
angel of death
напоминает заявления Ивана Васильевича Бунша: "ну что вы, что вы... даю вам честное, благородное слово... алло, милиция... " =)))
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