Самолет Ан-26 разбился в Южном Судане. Двое россиян погибли

В Южном Судане разбился грузовой самолет Ан-26. Об этом 2 ноября сообщает радиостанция Tamazuj.
По данным СМИ, самолет потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Джубы. Ан-26, принадлежащий авиакомпании грузоперевозок Optimum Aviation, направлялся в Мабан.
Pictorial: #PlaneCrash...near Juba, on Tuesday, Nov 2, 2021 | Credit | Longonyi Denis #SouthSudan pic.twitter.com/KFE07IrdR9— Eye Radio (@EyeRadioJuba) November 2, 2021
Гендиректор аэропорта Кур Куол заявил, что трагедия произошла из-за технической проблемы. Также он сообщил Associated Press, что на борту находились пилот и четыре члена экипажа. Двое россиян и трое граждан Южного Судана погибли.