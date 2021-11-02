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Самолет Ан-26 разбился в Южном Судане. Двое россиян погибли

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В Южном Судане разбился грузовой самолет Ан-26. Об этом 2 ноября сообщает радиостанция Tamazuj.

По данным СМИ, самолет потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Джубы. Ан-26, принадлежащий авиакомпании грузоперевозок Optimum Aviation, направлялся в Мабан.

Гендиректор аэропорта Кур Куол заявил, что трагедия произошла из-за технической проблемы. Также он сообщил Associated Press, что на борту находились пилот и четыре члена экипажа. Двое россиян и трое граждан Южного Судана погибли.

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