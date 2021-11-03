В Петербурге растет госпитализация детей раннего возраста — от рождения до двух лет

автор фото Виктор Коротаев/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Осенью «кратно выросла» заболеваемость ковидом детей по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщал глава Минздрава Михаил Мурашко. А на прошлой неделе он обнародовал конкретную цифру: почти 60 тысяч детей болеют. Причем если раньше младшая возрастная группа легко переносила ковид, то теперь у половины из них остро проявляются симптомы.

Рост детской заболеваемости регистрируется во всем мире. Так, Британское агентство национальной статистики опубликовало данные о росте заболеваемости среди детей и подростков на фоне снижения заболеваемости взрослых: госпитализация 5–14-летних выросла почти вдвое, а возрастная группа 7–11 лет составила 8% прироста всех пациентов, получивших положительные результаты тестов на коронавирус.

В российских регионах тоже сообщают о росте детской заболеваемости. Но регионы и штамм дельта накрыл основательно только в четвертую волну, заболеваемость выросла во всех возрастных группах, и по-прежнему больше тяжелых среди пожилого населения.

«Фонтанка» узнала, как болеют петербургские дети у специалистов единственного ковидного городского стационара — Детской многопрофильной больницы № 5 им. Филатова. Там признались: «Пока существенных изменений в течении новой коронавирусной инфекции у детей по сравнению с первыми тремя волнами мы не видим». Госпитализация выросла, и заболеваемость тоже, потому что в Петербурге осень — обычный сезон подъема заболеваемости ОРВИ у детей любого возраста — они болеют не только ковидом. И если отличием от прежних волн в мире называют более тяжелое течение у подростков — 12+, в Петербурге эта особенность не замечена, утверждает Елена Дондурей, главный детский инфекционист Петербурга, заведующая отделением ДГБ № 5 им. Филатова:

— С самого начала пандемии в стационар госпитализировались и госпитализируются дети всех возрастных групп (от рождения до 17 лет включительно). Но если тогда в стационарном лечении чаще нуждались пациенты школьного возраста — их было больше половины, то в 2021 году мы видим тенденцию к росту числа госпитализированных детей раннего возраста (0–2 лет). А школьники — только на втором месте. Среди тяжелых пациентов — дети с серьезной сопутствующей патологией, часто не одной. А для любого человека — хоть ребенка, хоть взрослого, страдающего тяжелым хроническим заболеванием, — любая инфекция может давать опасные осложнения, тот же грипп или другие ОРВИ.



Детская статистика: С начала пандемии в ДГБ № 5 им. Филатова лечили 5416 детей с подтвержденной коронавирусной инфекцией, на сегодня в клинике таких 112.

В 84% случаев болезнь протекает с респираторными проявлениями, в 15% случаев — с пневмонией, в 1% случаев развивался ковид-индуцированный мультисистемный воспалительный синдром. 3–4% нуждаются в лечении в условиях отделения реанимации. ИВЛ требовалась менее чем в 1% случае, и лишь в половине из них — по причине тяжелого течения COVID-19.

Некоторые специалисты говорят, что за счет вакцинации и большого числа переболевших взрослых появляется надежда на получение коллективного иммунитета у взрослых к пятой волне. Они прогнозируют, что эта самая пятая волна будет детской. В больнице имени Филатова не могут ни подтвердить, ни опровергнуть это мнение: данных о зависимости между вакцинацией родителей и детской заболеваемостью нет.

Но, как поясняет Елена Дондурей, любая новая респираторная вирусная инфекция в самом начале активно распространяется среди наиболее социально активной части населения — взрослых. Основная часть поступающих в клинику пациентов заразилась именно от них. К моменту накопления коллективного иммунитета всегда чаще болеют те, у кого его нет. Это обычная ситуация — дети раннего и дошкольного возраста чаще болеют сезонными ОРВИ.



Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

