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Красноярский кот гулял по карнизу 14-го этажа. Так его наказали хозяева за то, что он царапался

В Красноярске семейная пара в наказание выставила кота на карниз 14-го этажа

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Волонтеры в Красноярске беспокоятся за судьбу кота, которого сурово наказали хозяева. Животное едва не погибло.

Как сообщает 3 ноября издание NGS24.RU, около 14:30 по местному времени жители заметили кота, гуляющего по карнизу 14-го этажа дома на Караульной улице. Окно в квартиру было закрыто, животное мяукало и скреблось, но внутрь его не пускали. Красноярцы испугались, что кот может упасть из-за сильного ветра.

Фото: NGS24.RU
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Спустя два часа на место приехали волонтеры. Они выяснили, что в квартире живет беременная женщина. Хозяйка рассказала, что кот ее поцарапал и она решила его наказать.

«Один молодой человек, Андрей, смог договориться и впустил кота в дом, кот был в шокированном состоянии, испуган, хозяйка заперла его на балконе. Она была в истеричном состоянии. Она позвонила мужу, он сообщил, что кот им не нужен. «"У вас есть деньги? Покупайте!" — сказал он», — поведала журналистам волонтер Яна.

Мужчина приехал домой, пригрозил добровольцам полицией и выгнал их. Кота он отправил на балкон. Волонтеры хотят выкупить животное, но хозяева больше не открывали им дверь.

«В полиции по данному факту проверку не проводят, так как в случившемся нет состава преступления», — пишет NGS24.RU.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что в деревне под Архангельском кот закрыл хозяйку на балконе. Спасать женщину пришлось пожарным.

Фото: NGS24.RU

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Комментарии (13)

_art
Зачем заводить домашнее животное? Чтобы потом думать, как от него избавиться? Вы в ответе за тех, кого приручили.
aprahka
Я так понимаю,что у мужа в глазах одно бабло.Раз он сказал:"Покупайте кота".Но он наверное забыл,что жена хотела его убить б е с п л а т н о...
ZDV
Собак-напарников типа лаек, хаски и т.д. пристреливают, если проявляется агрессия по отношению к хозяину. Как бы тяжело это не было. А это бесполезное аллергическое существо, которое сидит на твоём полном иждивении и ещё царапается, я бы не только выставил за окно.
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