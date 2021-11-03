Красноярский кот гулял по карнизу 14-го этажа. Так его наказали хозяева за то, что он царапался

Как сообщает 3 ноября издание NGS24.RU , около 14:30 по местному времени жители заметили кота, гуляющего по карнизу 14-го этажа дома на Караульной улице. Окно в квартиру было закрыто, животное мяукало и скреблось, но внутрь его не пускали. Красноярцы испугались, что кот может упасть из-за сильного ветра.

Волонтеры в Красноярске беспокоятся за судьбу кота, которого сурово наказали хозяева. Животное едва не погибло.

Спустя два часа на место приехали волонтеры. Они выяснили, что в квартире живет беременная женщина. Хозяйка рассказала, что кот ее поцарапал и она решила его наказать.

«Один молодой человек, Андрей, смог договориться и впустил кота в дом, кот был в шокированном состоянии, испуган, хозяйка заперла его на балконе. Она была в истеричном состоянии. Она позвонила мужу, он сообщил, что кот им не нужен. «"У вас есть деньги? Покупайте!" — сказал он», — поведала журналистам волонтер Яна.



Мужчина приехал домой, пригрозил добровольцам полицией и выгнал их. Кота он отправил на балкон. Волонтеры хотят выкупить животное, но хозяева больше не открывали им дверь.



«В полиции по данному факту проверку не проводят, так как в случившемся нет состава преступления», — пишет NGS24.RU.



Ранее «Фонтанка» сообщала, что в деревне под Архангельском кот закрыл хозяйку на балконе. Спасать женщину пришлось пожарным.

