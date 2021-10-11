В деревне под Архангельском кот закрыл хозяйку на балконе. Спасать ее пришлось пожарным

В деревне Горка Муравьевская в Архангельской области кот толкнул дверь балкона и запер там свою хозяйку. К счастью, женщина была одета, так что холод ей не грозил.



Как сообщили в официальном сообществе «ЦОВ-112 Архангельск» 11 октября, необычное происшествие случилось ночью в минувшее воскресенье. Спастись из «ловушки» горожанке удалось благодаря неизменной привычке не расставаться с мобильным телефоном.



«Меня кот запер на балконе. Понимаю, что это смешно звучит, но что мне делать? И соседи не могут дверь в мою квартиру открыть. Ключи-то у них есть, да вот у меня изнутри ключи в замке оставлены. Я не знаю, как мне выбраться. Да и живу на четвертом этаже. Даже если снять при помощи люльки — мне в квартиру не попасть...» — сказала женщина в трубку, предварительно набрав номер «112».

