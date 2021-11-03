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МВД Беларуси объявило польский телеканал «Белсат» экстремистским формированием

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МВД Белоруссии признало польский телеканал «Белсат» экстремистским формированием. Деятельность медиа запретили на территории республики.

«Решением министерства внутренних дел признаны экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Беларусь группы граждан, объединенных посредством интернет-ресурсов "Белсат"», — гласит сообщение ведомства, опубликованное 3 ноября в Telegram.

Отметим, что летом этого года экстремистскими в Белоруссии были признаны сайт и социальные сети телеканала «Белсат». Такое решение 27 июля принял суд Железнодорожного района Гомеля.

В феврале 2021-го суд в Минске приговорил к двум годам колонии журналисток телеканала Дарью Чульцову и Екатерину Андрееву. Их обвинили в активном участии и руководстве групповыми действиями, грубо нарушающими общественный порядок и связанную с этим нарушением работу общественного транспорта.

Андрееву и Чульцову задержали 15 ноября 2020 года в ходе несанкционированной акции протеста в Минске. Журналистки вели прямую трансляцию на телеканале «Белсат».

«Белсат» — польский спутниковый телеканал, который вещает в основном на белорусском языке. Он был создан в 2007 году на основании договора МИД Польши и TVP (общественное телевидение Польши). СМИ не имеет аккредитации в Белоруссии.

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