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Таксист сбил подростка на улице Турку

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В ДТП во Фрунзенском районе Петербурга во вторник, 2 ноября, пострадал подросток. Он пытался перейти дорогу в неположенном месте.

Как сообщает 3 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 11:35 у дома 1, корпус 2, по улице Турку 37-летний водитель грузового такси LADA Largus сбил 12-летнего мальчика. Тот переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП подросток получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в больницу. По факту произошедшего полиция ведет проверку. Машина принадлежит фирме такси.

Еще один ребенок пострадал под колесами автомобиля 2 ноября в Выборге. Там женщина на Geely сбила 9-летнего мальчика, переходившего дорогу по «зебре».

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