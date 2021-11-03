Таксист сбил подростка на улице Турку

В ДТП во Фрунзенском районе Петербурга во вторник, 2 ноября, пострадал подросток. Он пытался перейти дорогу в неположенном месте.



Как сообщает 3 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 11:35 у дома 1, корпус 2, по улице Турку 37-летний водитель грузового такси LADA Largus сбил 12-летнего мальчика. Тот переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП подросток получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в больницу. По факту произошедшего полиция ведет проверку. Машина принадлежит фирме такси.