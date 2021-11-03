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Каршеринг на МКАД влетел в стоящую «Тойоту», и она задавила своего водителя

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Один человек погиб ночью 3 ноября в ДТП на 60-м километре внешней стороны МКАД. Пострадали двое — дети.

Как сообщает Госавтоинспекция Москвы в своём телеграм-канале, «Тойота» сломалась в четвёртой полосе. 62-летний водитель вышел на дорогу и что-то делал перед автомобилем. В салоне оставались 6-летняя девочка и 12-летний мальчик. Починить машину мужчина не успел. В неё врезался автомобиль краткосрочной аренды.

Водитель «Тойоты» от полученных травм скончался на месте. Дети с травмами были госпитализированы.

Водитель каршеринга прошёл медицинское освидетельствование. Алкогольного опьянения у него не выявили.

Наезд на стоящее транспортное средство — один из самых типичных сценариев аварий на скоростных дорогах. По статистике, на КАД Петербурга в остановившийся автомобиль врезаются через 5–8 минут. В таком ДТП на КАД человек погиб в ночь с 27 на 28 октября.

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Комментарии (4)

obliteration
Как может в голову прийти в полосе скоростной магистрали ковыряться в машине.
кто-то страшный
В заголовке у Ф Тойота, в оригинальном посте Лада. Чему верить? Или Ф тождествует Ладу с Тойотой?
Wert
Упс
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