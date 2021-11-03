Каршеринг на МКАД влетел в стоящую «Тойоту», и она задавила своего водителя

Один человек погиб ночью 3 ноября в ДТП на 60-м километре внешней стороны МКАД. Пострадали двое — дети.



Как сообщает Госавтоинспекция Москвы в своём телеграм-канале, «Тойота» сломалась в четвёртой полосе. 62-летний водитель вышел на дорогу и что-то делал перед автомобилем. В салоне оставались 6-летняя девочка и 12-летний мальчик. Починить машину мужчина не успел. В неё врезался автомобиль краткосрочной аренды.



Водитель «Тойоты» от полученных травм скончался на месте. Дети с травмами были госпитализированы.

