Каршеринг на МКАД влетел в стоящую «Тойоту», и она задавила своего водителя

Один человек погиб ночью 3 ноября в ДТП на 60-м километре внешней стороны МКАД. Пострадали двое — дети.
Как сообщает Госавтоинспекция Москвы в своём телеграм-канале, «Тойота» сломалась в четвёртой полосе. 62-летний водитель вышел на дорогу и что-то делал перед автомобилем. В салоне оставались 6-летняя девочка и 12-летний мальчик. Починить машину мужчина не успел. В неё врезался автомобиль краткосрочной аренды.
Водитель «Тойоты» от полученных травм скончался на месте. Дети с травмами были госпитализированы.
Водитель каршеринга прошёл медицинское освидетельствование. Алкогольного опьянения у него не выявили.
Наезд на стоящее транспортное средство — один из самых типичных сценариев аварий на скоростных дорогах. По статистике, на КАД Петербурга в остановившийся автомобиль врезаются через 5–8 минут. В таком ДТП на КАД человек погиб в ночь с 27 на 28 октября.