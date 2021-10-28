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Массовое ДТП на КАД состояло из двух. Человек остался на дороге и погиб

На КАД сбили человека, стоящего на дороге после аварии

По статистике, в остановившийся автомобиль на КАД врезаются через 5–8 минут.

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В результате массовой аварии на КАД в районе развязки с Таллинским шоссе погиб один человек. Информацию из соцсетей «Фонтанке» подтвердили 28 октября в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По данным учреждения, в ДТП было пять участников. Легковые автомобили столкнулись около 22:20 на 80-м километре внешнего кольца.

По предварительной информации «Фонтанки», это был наезд на стоящее транспортное средство. Сначала столкнулись две машины, а затем в них въехали ещё три, и под колёса попал человек, находившийся на проезжей части после первого ДТП.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="io-leave-page _" target="_blank">ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб</a>
Кадр из видео в ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Наезд на стоящее транспортное средство — один из самых типичных сценариев аварий на скоростных дорогах. По статистике, на КАД Петербурга в остановившийся автомобиль врезаются через 5–8 минут.

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Комментарии (10)

gravicap07
Уйти с проезжей части за ограждение, если есть возможность, и вызвать службы.
А вообще, давно пора ввести штрафы за дистанцию при движении. На скорости 110-130 км/ч прижимаются, спешат.... и голова, без мозгов
Безработный из Твери
надо за ДТП на КАД виновников сразу лишать прав на год с необходимостью заново их получать.

Если человек не умеет ехать тупо по прямой, то нечего ему делать за баранкой в принципе.
mccaron
Ну сколько можно уже так. Встал на КАДе, ЗСД, М11 , по любой причине - сваливай быстро за ограждение, чтобы живым остаться
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