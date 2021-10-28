Массовое ДТП на КАД состояло из двух. Человек остался на дороге и погиб

В результате массовой аварии на КАД в районе развязки с Таллинским шоссе погиб один человек. Информацию из соцсетей «Фонтанке» подтвердили 28 октября в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
По данным учреждения, в ДТП было пять участников. Легковые автомобили столкнулись около 22:20 на 80-м километре внешнего кольца.
По предварительной информации «Фонтанки», это был наезд на стоящее транспортное средство. Сначала столкнулись две машины, а затем в них въехали ещё три, и под колёса попал человек, находившийся на проезжей части после первого ДТП.