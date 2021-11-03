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На концерте в честь ABBA мужчина убил человека, упав с седьмого этажа

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Два человека погибли и ещё один пострадал перед концертом в честь музыкантов группы ABBA минувшим вечером в шведском городе Уппсала.

Как сообщает 3 ноября BBC, за полчаса до начала концерта человек упал с высоты седьмого этажа на двух людей, находившихся в фойе на первом этаже. По данным шведского издания Aftonbladet, упавшему мужчине было 80 лет, он погиб. В больнице скончался 60-летний мужчина. 60-летняя женщина госпитализирована, её травмы неопасны для жизни.

В Упсальском концертном зале в этот момент находилось около тысячи человек. Их вывели из здания. Эвакуация прошла спокойно. Концертный зал закрыли, выступление отменили.

В полиции говорят, что у них нет оснований предполагать, что это было преступление.

Трагический инцидент произошёл всего за несколько дней до того, как ABBA должна выпустить новый альбом впервые за 40 лет.

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Комментарии (3)

JohnPalych
СУПЕР ТРУПер.
VKuser199962806
"мужчина убил человека"(с) .. вот такой уровень журналистов даннного издания.
zlopopik
Эпично.
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