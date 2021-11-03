На концерте в честь ABBA мужчина убил человека, упав с седьмого этажа

Два человека погибли и ещё один пострадал перед концертом в честь музыкантов группы ABBA минувшим вечером в шведском городе Уппсала.



Как сообщает 3 ноября BBC, за полчаса до начала концерта человек упал с высоты седьмого этажа на двух людей, находившихся в фойе на первом этаже. По данным шведского издания Aftonbladet, упавшему мужчине было 80 лет, он погиб. В больнице скончался 60-летний мужчина. 60-летняя женщина госпитализирована, её травмы неопасны для жизни.



В Упсальском концертном зале в этот момент находилось около тысячи человек. Их вывели из здания. Эвакуация прошла спокойно. Концертный зал закрыли, выступление отменили.

