На концерте в честь ABBA мужчина убил человека, упав с седьмого этажа

Два человека погибли и ещё один пострадал перед концертом в честь музыкантов группы ABBA минувшим вечером в шведском городе Уппсала.
Как сообщает 3 ноября BBC, за полчаса до начала концерта человек упал с высоты седьмого этажа на двух людей, находившихся в фойе на первом этаже. По данным шведского издания Aftonbladet, упавшему мужчине было 80 лет, он погиб. В больнице скончался 60-летний мужчина. 60-летняя женщина госпитализирована, её травмы неопасны для жизни.
В Упсальском концертном зале в этот момент находилось около тысячи человек. Их вывели из здания. Эвакуация прошла спокойно. Концертный зал закрыли, выступление отменили.
В полиции говорят, что у них нет оснований предполагать, что это было преступление.
Трагический инцидент произошёл всего за несколько дней до того, как ABBA должна выпустить новый альбом впервые за 40 лет.