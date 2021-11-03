«Зенит» сыграл по системе 4:2. В атаку не получилось совсем

Сергей Бобылев / ТАСС Поделиться Поделиться







У соперников в группе перед матчем складывалось по-разному. Итальянцы взяли максимум очков в трех турах: победы над «Мальмё», «Челси» и «Зенитом» суммировались в приятные 9 очков. Петербургский клуб, за исключением симпатичной победы над шведами, отметился двумя поражениями: в Лондоне от англичан и в Петербурге от «Юве». Да, болельщики сошлись во мнении: поражения получились достойными, краснеть не пришлось. Разве этого достаточно?

Среди петербургских любителей футбола за последние пару лигочемпионских кампаний оформилось желание увидеть яркую игру. Прагматичный футбол Сергея Семака действительно принес уже три золота, но поколение, созревшее на победах в еврокубках и выходах в плей-офф главного клубного турнира мира, имеет моральное право ожидать в Лиге чемпионов чего-то большего, чем игры от обороны. Особенно всколыхнул эти настроения приезд Дика Адвоката на петербургский матч против «Ювентуса». Тогда на встрече с болельщиками голландский тренер четко сказал: «Мой «Зенит» обыграл бы этот, и с итальянцами мы сыграли оба раза отлично». Огня в интернет-баталии добавляло очевидное обстоятельно: благодаря победе над «Мальмё» со счетом 4:0 команда из самого северного города-миллионера уже, по сути, гарантировала себе место в еврокубковой весне — в Лиге Европы. Почему бы тогда не замахнуться на Вильяма нашего Шекспира, не сыграть в открытый атакующий футбол.



Ко вторнику команды подошли в диаметрально разном настроении: «Зенит» последовательно уничтожил в Петербурге две московские команды (7:1 со «Спартаком» и 4:1 с «Динамо»). «Ювентус» впервые за долгое время потерпел два поражения в Серии А от не самых звучных соперников: 2:1 в гостях с «Вероной», дома с тем же счетом от «Сассуоло». Массимилиано Аллегри сделал выводы и по старым советским традициям закрыл команду на базе, где футболисты готовились к игре против «Зенита».

Вооружившись старой футбольной максимой «победный состав не меняют», Семак выпустил на поле все тех же, кто побеждал московское «Динамо» в чемпионате России в минувшую пятницу. Станислав Крицюк в воротах, Алексей Сутормин и Вячеслав Караваев по флангам обороны, три центральных защитника — Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий; в полузащите привычный интернационал — Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо; Андрей Мостовой везде и Сердар Азмун как единственный форвард. Зато в запасе прибавилось футболистов: если против «Динамо» на скамейке было только два опытных игрока (Александр Ерохин и Артем Дзюба), то к визиту в столицу Пьемонта поправились Данил Круговой и Малком.



Признаем: первые десять минут у «Зенита» откровенно не получились. Команда робко прижималась к своим воротам, не могла выйти со своей трети поля, получала угловой за угловым. Один из них закончился ранним голом в ворота петербургского клуба: оборона вынесла мяч от ворот, к нему ловко подстроился Пауло Дибала, пропускавший матч в Петербурге, и с отскоком от земли открыл счет (11-я минута).

Отдадим должное команде Семака: трудовой коллектив не уплыл, вспомнил, как играть в футбол, и очень смешно сравнял счет. На 26-й минуте Караваев на левом фланге побежал вперед, навесил, попал в голову Леонардо Бонуччи. Мяч аккуратно спланировал в дальнюю девятку ворот Войцеха Щесного — 1:1. Старожилы вспомнили, как в свое время в полуфинале Кубка УЕФА против «Баварии» в Мюнхене Виктор Файзулин навесил с этой же точки в голову Лусио и тоже сравнял счет.

На 37-й минуте Мората вывел хозяев вперед. Но гол справедливо отменил главный арбитр матча Алехандро Эрнандес — положение вне игры.

В перерыве замен сделано не было: судя по всему, оба тренерских штаба устраивало происходящее на поле. Но разговоры в раздевалке явно прошли в разных тональностях. «Ювентус» основательно взвинтил темп игры, и дальше вопрос формулировался просто: сможет «Зенит» выдержать этот натиск или что-то произойдет. Произошло.



На 56-й минуте судья Эрнандес назначил пенальти в ворота Крицюка. Показалось, что до того можно было зафиксировать фол на Венделе; показалось, что и сам пенальти можно бы перепроверить (Кьезу, кажется, зацепил Клаудиньо), но к ВАР судья Эрнандес не обращался; фол не выглядел однозначным. Смехопанорама продолжилась: Дибала в ворота не попал, но главный арбитр потребовал перебить — пара игроков «Зенита» вбежала в штрафную Крицюка до момента удара. Со второй попытки аргентинец был точен.

Дальше было только хуже. Круговой и Малком заменили Мостового и Караваева, но игре это не помогло. На 73-й минуте Кьеза забил сам. Ерохин и Дзюба заменили Ракицкого и Клаудиньо, и стало понятно, что «Зенит» перешел на игру в навесы. На 82-й минуте разгромный счет оформил Мората. Стало как-то неловко: атакующего футбола у «Зенита» явно не получилось.

На 92-й минуте гол Азмуна с передачи Дзюбы позволил «Зениту» уйти к чуть менее неприличному счету — 4:2. Этот результат («Челси» выиграл в Швеции с минимальным счетом) ничего в группе не поменял: «Мальмё» четвертые, «Зенит» третий, «Ювентус» с «Челси» будут дальше бороться за первые два места в группе, ну а петербургские любители футбола будут дальше верить в чудо и вспоминать былые времена.



Федор Погорелов,

«Фонтанка.ру»

