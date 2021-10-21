Дик Адвокат о поражении «Зенита» от «Ювентуса»: Дзюбе трудно быть одиноким форвардом

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Поделиться Поделиться







— Этот стадион строили долго, и наконец вы на нем оказались. Ваши впечатления?

— Мы, кстати, до стадиона заехали в академию клуба. Когда мы уходили из «Зенита» в 2009 году, это был серьезный клуб. Теперь это топ-клуб во всех отношениях. Молодежная академия, база, стадион по сравнению с «Петровским» — это просто другой уровень. Я думаю, это радость — работать в таком клубе, как «Зенит». Стадион отличный. Похож на многие другие. На ту же «Амстердам Арену», которая, к слову, намного дешевле.

— Ну, это не сенсация.



— Да, стадион прекрасный. Он хорошо смотрелся во время чемпионата мира, во время чемпионата Европы. Поле отличное. Настоящее удовольствие играть на таком стадионе.

— Да, приходишь на стадион — и всегда +14 по Цельсию. И я с ужасом думал, глядя на дождь в среду, а на «Петровском» как бы мы играли?

— В любом случае, несмотря на жуткую погоду, на «Петровском» был бы аншлаг. У «Зенита» невероятно фанатичные болельщики. Зато теперь рядом с новым стадионом есть метро, станция, названная в честь клуба, это прекрасно. Но на «Петровском» была своя особенная атмосфера: это было что-то, особенно когда были полные трибуны.

— Смешно: в 2008 году на «Петровском» на игре против «Ювентуса» было больше болельщиков, чем на игре против «Ювентуса» в 2021 году.

— Обе игры против «Ювентуса» в 2008 году были отличные, если начистоту. На выезде мы проиграли из-за штрафного в исполнении Алессандро Дель Пьеро. С точки зрения футбола, в Петербурге мы сыграли прекрасно. В тот момент была отличная команда. Потом начались сложности: 3–5 футболистов покинули клуб, ушли на повышение. Их нужно было заменить игроками такого же уровня. Мы этого не сделали. После того, как я покинул «Зенит», пришли Витсель, Халк, другие ребята. И «Зенит» до сих пор прекрасно выступает.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







— Вы смотрели матч Лиги чемпионов в одной ложе с Владимиром Быстровым и Романом Широковым.

— Они позже подошли, чтобы сфотографироваться. Вначале мы были с Александром Медведевым, известным фигуристом, товарищем Медведева, еще какие-то ребята. Мистер Медведев — очень приятный мужчина.

— Вы о чем-то беседовали с Быстровым? Потому что я хорошо помню момент, когда он, будучи футболистом «Спартака», показал вам футболку с портретом своего друга Александра Анюкова.

— Да-да, они же близкие друзья. Мы вспомнили этот эпизод. В тот момент я был готов его убить. Я рад был, что зашел Широков. На следующий день после игры я заехал на базу, поговорил с Тимощуком. До того встретился с Зыряновым. Интересно, что они до сих пор вместе.

— Кстати, почему вы в 2006 году отправили Аршавина, Анюкова, Денисова в молодежную команду? Они опоздали в отель?

— Нет. Они пошли в другую комнату, насколько я понимаю.

— К женщине?

— Не знаю. Может, к мужчине.

— Вчерашнее поражение от «Ювентуса» на 86-й минуте — ваши впечатления.



— Мне показалось, что в первом тайме «Зенит» играл, стесняясь. Слишком сзади, слишком просто. Слишком много рутины, ожидания. Во втором тайме «Зенит» прибавил, а «Ювентус» забил прекрасный гол. Счет, на мой вкус, несправедлив. Это была ничейная игра.

— Сравните Дзюбу и Погребняка.

— Для Дзюбы это был очень сложный матч. Он был одиноким нападающим. Он не самый быстрый игрок. При схеме 3–4–3 футболисты группы атаки должны помогать форварду. А в среду атакующие полузащитники располагались слишком по краям, тогда как крайние защитники держались сзади. Дзюбе в одиночку тяжело, ему нужны партнеры, чтобы отыграться, войти в штрафную. В среду был не его день.

— Вы же встретились с Аршавиным.

— Он вообще не изменился. Столько же смеется. Очень уверенный в себе.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







— Прошлым летом клуб делал подкаст про историю «Зенита»: историк Лев Лурье и Аршавин обсуждали футбольные десятилетия, я по мере сил помогал. И как-то Андрей отметил: удивительно, что в те годы игроки хотели, чтоб Дик просто не мешал; а спустя годы стало понятно, сколько он делал для команды.



— Ха. В среду с утра мы встречались с тренерами академии. Я рассказывал о своих принципах работы. Я люблю говорить, что мне нужно, объяснять свою систему, как располагаться без мяча, как двигать мяч. И я решаю — я босс, никто другой. Там сидел Аршавин. В те времена я был босс, игроки могли считать иначе, но я был главным. Я говорю игрокам, что делать. Кстати, в 2007 году, когда я отправил их в молодежную команду, я знал, что за моей спиной Сергей Фурсенко пытался вернуть их в основу, если они извинятся. Я показал остальным футболистам, что эти трое — Аршавин, Денисов, Анюков — мне не нужны. Они ж из вас дураков сделали, а потом мы проиграли «Спартаку» 2:1. Затем они извинились передо мной и всеми игроками и вернулись в команду. Насколько я знаю, Аршавин всегда говорил, что я был лучший тренер в его карьере.

— Последний вопрос: что привело вас в Ирак? Деньги?

— Ну ты чего, Федор! У меня достаточно денег. Это точно не про деньги. Я 6 раз думал, что все, заканчиваю карьеру. Последние 10 лет у меня договоренность с женой: я работаю только в тех клубах, до которых могу доехать на машине: «Утрехт», «Спарта», «Фейенорд». Денег к тому моменту я уже заработал. А потом мне звонит агент и говорит: «Хочешь поговорить с Ираком?» Я отвечаю: «Не думаю, что это хорошая идея». Потом случилась встреча в Мадриде, 2 лимузина встретили, ребята с энтузиазмом меня уговаривали. И я решил: да, я попробую, только если будем пытаться попасть на чемпионат мира в Катаре. 8 дней в месяц.



— Для вас это приключение про попадание на чемпионат мира?

— Да, это ключевой момент. Иначе бы я не согласился. Шанс отобраться есть всегда, несмотря на то, что играть против Кореи и Ирана тяжело. У нас есть сложности с атакой: в первых трех матчах мы не забили ни разу. В последней игре залетело, правда, два счастливых.

— А что ваша жена сказала?

— Сначала согласилась: «Ну, 8 дней в месяц». Я же всегда был один: в Петербург жена приезжала на одну неделю в месяц. А сейчас я иногда грущу, что она дома в одиночестве. И это значит, что пора заканчивать.



Фото: Федор Погорелов Поделиться Поделиться







Беседовал Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

