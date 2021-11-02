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Семак не поставил Дзюбу на решающую игру с «Ювентусом»

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Тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» назвал состав на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса». Встреча пройдет в Турине 2 ноября.

«Зенит» появится на поле в следующем составе: Станислав Крицюк, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Сердар Азмун.

Запасные игроки: Михаил Кержаков, Давид Бязров, Данила Хотулев, Данил Круговой, Кирилл Кравцов, Александр Ерохин, Малком, Даниил Кузнецов, Артем Дзюба.

Состав «Ювентуса»: Войцех Щенсный (голкипер), Данило, Леонардо Бонуччи, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Уэстон Маккенни, Мануэль Локателли, Федерико Кьеза, Федерико Бернардески, Альваро Мората, Пауло Дибала.

Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

Ранее главный тренер петербургского клуба Сергей Семак подчеркнул, что матч против «Ювентуса» имеет решающее значение для выхода в плей-офф.

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