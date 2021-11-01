Семак об игре с «Ювентусом»: Этот матч для нас определяющий, поражение оставит только гипотетические шансы

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» рассказал о готовности команды. Пресс-конференция с его участием прошла в Турине 1 ноября.



«Не прилетели Оздоев, Дуглас и Кузяев, все из-за травм. Что касается Кругового и Малкома, которые пропустили кто больше, кто меньше, то у нас есть сутки, чтобы принять решение и понять, смогут ли они сыграть и если смогут, то сколько», — заявил Семак.

Главный тренер «Зенита» подчеркнул, что петербуржцы играют так, как позволяет им соперник, а уровень «Ювентуса» очень высок.