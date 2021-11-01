Семак об игре с «Ювентусом»: Этот матч для нас определяющий, поражение оставит только гипотетические шансы

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» рассказал о готовности команды. Пресс-конференция с его участием прошла в Турине 1 ноября.
«Не прилетели Оздоев, Дуглас и Кузяев, все из-за травм. Что касается Кругового и Малкома, которые пропустили кто больше, кто меньше, то у нас есть сутки, чтобы принять решение и понять, смогут ли они сыграть и если смогут, то сколько», — заявил Семак.
Главный тренер «Зенита» подчеркнул, что петербуржцы играют так, как позволяет им соперник, а уровень «Ювентуса» очень высок.
«В Лиге чемпионов все складывается прекрасно для «Ювентуса», а нам нужно постараться, чтобы набрать очки. Естественно, нам нужна победа, но посмотрим, как сложится матч. Многое зависит от того, как сыграет соперник. Конечно, поражение оставит только гипотетические шансы. Даже сейчас ситуация достаточно сложная, учитывая расклад сил в группе. Завтрашний матч является для нас определяющим. Мы не будем надеяться на то, что «Челси» будет терять очки», — отметил Семак.
«Ювентус» лидирует в группе H с 9 очками (3 победы). На втором месте — «Челси» с 6 очками (2 победы, 1 поражение), на третьем с 3 очками — «Зенит» (1 победа, 2 поражение), на четвертом — «Мальме» без очков (3 поражения).