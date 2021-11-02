FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +7
71.48р82.96р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Роспотребнадзор считает незаконным решение OZON отменить аномально дешевые заказы

23
Печать

Аннулирование заказов Ozon, которые были сделаны по аномально низким ценам из-за сбоя на сайте, незаконно. Об этом 2 ноября пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Ранее в СМИ сообщалось, что в ночь на 1 ноября некоторые товары по ошибке стали стоить от 1 рубля до 50 рублей. Маркетплейс решил аннулировать заказы, которые успели сделать пользователи.

«Если же на сайте продавца или маркетплейса произошел технический сбой, характеризующийся выставлением «неправильных цен» или скидок, — юридически для потребителя это не меняет ситуации, поскольку даже продажи за 1 рубль — распространенная практика привлечения внимания к тому или иному товару или бренду», — заявили в надзорном ведомстве.

Там отметили, что в таких случаях продавец может обратиться в суд с требованием расторгнуть договор, но аннулировать его в одностороннем порядке нельзя. Также в Роспотребнадзоре заявили, что многие покупатели могут сами отказаться от сделки, если им корректно объяснить причины произошедшего.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (23)

2356897676
Озон и мошенничество стали синонимами. Выгода от Озона как обещания Путина, иллюзия и очковтирательство.
Vidrimasgor
Роснепотребу пофиг на продавцов, которые лишились в одночасье средств?
angel of death
сразу видно, что безмозглое ведомство - не современное, не знает принцип работы этого маркетплейса - сам озон ничего не производит, поставщиками товаров и предложений являются другие юр.лица, которые выставляют на сайте карточки товара, а вот эти другие юр.лица не только на озоне торгуют, так что у них вполне могли закончиться товары, и родить их из воздуха они не смогут... но озон как всегда обделался... как в своё время, когда пробовал ввести платную доставку на всё...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний