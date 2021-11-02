Роспотребнадзор считает незаконным решение OZON отменить аномально дешевые заказы

Аннулирование заказов Ozon, которые были сделаны по аномально низким ценам из-за сбоя на сайте, незаконно. Об этом 2 ноября пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.



Ранее в СМИ сообщалось, что в ночь на 1 ноября некоторые товары по ошибке стали стоить от 1 рубля до 50 рублей. Маркетплейс решил аннулировать заказы, которые успели сделать пользователи.



«Если же на сайте продавца или маркетплейса произошел технический сбой, характеризующийся выставлением «неправильных цен» или скидок, — юридически для потребителя это не меняет ситуации, поскольку даже продажи за 1 рубль — распространенная практика привлечения внимания к тому или иному товару или бренду», — заявили в надзорном ведомстве.

