Акции Tesla упали после комментария Маска о сделке с Hertz

Акции основанной Илоном Маском компании Tesla падали на открытии Нью-Йоркской фондовой биржи более чем на 3%. Причиной стало его сообщение о том, что контракт с Hertz на покупку 100 тысяч электромобилей не подписан.



Внимание на данные торговой площадки 2 ноября обратило ТАСС. Отмечается, что вскоре значительная часть снижения была отыграна.



В своем Twitter Маск прокомментировал быстрый рост акций Tesla, происходивший на протяжении последних двух недель на фоне новостей о планах Hertz приобрести 100 тысяч электромобилей.

