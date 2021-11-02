Акции Tesla упали после комментария Маска о сделке с Hertz

Акции основанной Илоном Маском компании Tesla падали на открытии Нью-Йоркской фондовой биржи более чем на 3%. Причиной стало его сообщение о том, что контракт с Hertz на покупку 100 тысяч электромобилей не подписан.
Внимание на данные торговой площадки 2 ноября обратило ТАСС. Отмечается, что вскоре значительная часть снижения была отыграна.
В своем Twitter Маск прокомментировал быстрый рост акций Tesla, происходивший на протяжении последних двух недель на фоне новостей о планах Hertz приобрести 100 тысяч электромобилей.
«Если это хоть частично происходит из-за Hertz, то я хотел бы подчеркнуть, что пока никакой контракт не подписан. Спрос на продукцию Tesla значительно превышает предложение, так что мы будем продавать автомобили Hertz на тех же основаниях, что и другим потребителям. Сделка с Hertz не оказывает никакого влияния на нашу экономику», — написал предприниматель.
«Фонтанка» сообщала, что 25 октября акции Tesla подорожали на 13% из-за сообщений о сделке компании с Hertz о поставке 100 тысяч электромобилей. Накануне, 1 ноября, состояние Илона Маска достигло 300 миллиардов долларов. Такой суммы не было еще ни у кого.