Туман не уйдет до конца дня. Посмотрите на Москву, окутанную молочной дымкой

МЧС Москвы предупредило, что сильный туман в столице сохранится до конца дня. Об этом сообщили в городском управлении ведомства.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до конца суток 2 ноября местами по Москве ожидается туман с видимостью 200–700 метров», — гласит запись на сайте министерства.
Водителям рекомендовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию между транспортными средствами, пешеходам — обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.
«Фонтанка» писала, что с вечера 1 ноября Москву накрыл густой туман. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал его «радиационным». По его словам, природное явление возникло естественным способом, без какого-либо антропогенного воздействия.
Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что туман сохранится в столице до вечера. Он добавил, что такой длительный «срок жизни» для туманов — большая редкость. Наблюдать подобное можно раз в пять лет.