Туман не уйдет до конца дня. Посмотрите на Москву, окутанную молочной дымкой

МЧС Москвы предупредило, что сильный туман в столице сохранится до конца дня. Об этом сообщили в городском управлении ведомства.



«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до конца суток 2 ноября местами по Москве ожидается туман с видимостью 200–700 метров», — гласит запись на сайте министерства.



Водителям рекомендовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию между транспортными средствами, пешеходам — обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.