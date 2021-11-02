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Туман не уйдет до конца дня. Посмотрите на Москву, окутанную молочной дымкой

В МЧС Москвы предупредили, что туман продлится до конца дня

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МЧС Москвы предупредило, что сильный туман в столице сохранится до конца дня. Об этом сообщили в городском управлении ведомства.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до конца суток 2 ноября местами по Москве ожидается туман с видимостью 200–700 метров», — гласит запись на сайте министерства.

Водителям рекомендовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию между транспортными средствами, пешеходам — обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

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«Фонтанка» писала, что с вечера 1 ноября Москву накрыл густой туман. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал его «радиационным». По его словам, природное явление возникло естественным способом, без какого-либо антропогенного воздействия.

Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что туман сохранится в столице до вечера. Он добавил, что такой длительный «срок жизни» для туманов — большая редкость. Наблюдать подобное можно раз в пять лет.

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