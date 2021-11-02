Жителей Татарстана попросили при переписи назвать себя татарами

«Уважаемые соплеменники, по всей стране идет перепись населения. Это событие для нас, татар, особенно важно, потому что наши соотечественники живут в разных уголках страны. Сохранение татарами второго места в России по численности зависит от вас, от меня, от всех нас», — подчеркнул Мухаметшин, обращаясь к гражданам по-татарски.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин призвал граждан республики и других соотечественников при участии во Всероссийской переписи населения записаться татарами. Его видеообращение 2 ноября публикует республиканское агентство «Татмедиа» .

Глава Госсовета рассказал, что сам в детстве учился в русской школе и больше общался на русском языке, а литературный татарский выучил специально, уже когда стал главой законодательного органа республики, — «читая книги наших депутатов-писателей, дискутируя с ними, обмениваясь мнениями». «Уважаемые соотечественники, я призываю вас записываться в переписи татарами. Будущее нашего народа в наших руках», — резюмировал Мухаметшин.



Напомним, что основной этап Всероссийской переписи населения стартовал 15 октября и продлится до 14 ноября.

