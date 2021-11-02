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Жителей Татарстана попросили при переписи назвать себя татарами

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Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин призвал граждан республики и других соотечественников при участии во Всероссийской переписи населения записаться татарами. Его видеообращение 2 ноября публикует республиканское агентство «Татмедиа».

«Уважаемые соплеменники, по всей стране идет перепись населения. Это событие для нас, татар, особенно важно, потому что наши соотечественники живут в разных уголках страны. Сохранение татарами второго места в России по численности зависит от вас, от меня, от всех нас», — подчеркнул Мухаметшин, обращаясь к гражданам по-татарски.

Глава Госсовета рассказал, что сам в детстве учился в русской школе и больше общался на русском языке, а литературный татарский выучил специально, уже когда стал главой законодательного органа республики, — «читая книги наших депутатов-писателей, дискутируя с ними, обмениваясь мнениями». «Уважаемые соотечественники, я призываю вас записываться в переписи татарами. Будущее нашего народа в наших руках», — резюмировал Мухаметшин.

Напомним, что основной этап Всероссийской переписи населения стартовал 15 октября и продлится до 14 ноября.

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Комментарии (8)

261847251
Фонтанка не боится ответить за фейковый заголовок?

В статье написано, что он обращался к соплеменникам, где бы они не проживали, а не к жителям Татарстана.
firma
Переписчик, похоже, незваный гость, а он, как известно, хуже даже татарина.
Бабаха
а если зулусом назваться, как Есенин?
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