Дистанционную перепись населения продлили до 14 ноября

Срок участия во Всероссийской переписи населения на портале государственных услуг перенесли с 8 на 14 ноября. Об этом 2 ноября ТАСС сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.
По его словам, это связано с приростом числа россиян, прошедших перепись на сайте госуслуг из-за введенных в регионах ограничений. «Поэтому мы приняли решение о продлении с 8 по 14 ноября онлайн-переписи, чтобы дать людям дополнительную неделю для прохождения переписи», — сказал он.
Смелов добавил, что в настоящий момент в переписи приняло участие около 90 млн человек
Как ранее заявляли в Росстате, Всероссийская перепись населения позволит правительству лучше понять масштабы последствий пандемии COVID-19.
Срок участия во Всероссийской переписи населения на портале государственных услуг перенесли с 8 на 14 ноября. Об этом 2 ноября ТАСС сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.