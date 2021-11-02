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Дистанционную перепись населения продлили до 14 ноября

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Срок участия во Всероссийской переписи населения на портале государственных услуг перенесли с 8 на 14 ноября. Об этом 2 ноября ТАСС сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

По его словам, это связано с приростом числа россиян, прошедших перепись на сайте госуслуг из-за введенных в регионах ограничений. «Поэтому мы приняли решение о продлении с 8 по 14 ноября онлайн-переписи, чтобы дать людям дополнительную неделю для прохождения переписи», — сказал он.

Смелов добавил, что в настоящий момент в переписи приняло участие около 90 млн человек (63 % жителей). Из них 20 млн россиян сделали это через портал госуслуг.

Как ранее заявляли в Росстате, Всероссийская перепись населения позволит правительству лучше понять масштабы последствий пандемии COVID-19.

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Комментарии (5)

265056402
у всех же должны быть кур-коды. Вот - это полная информация по человеку, куда он ходит, и чего делает
Stavrogin
В этом году, как и в прошлые, в почтовом ящике сунута бумажка "был, не застал, хотите переписаться - идите в". Во всех почтовых ящиках такие бумажки торчат в округе. При том, что пенсионеры только понаслышке знают о существовании сети "интернет" и вообще не знают слово "сайт" и "портал". Сколько "переписчики" получают? Надо хоть в след. раз не прощёлкать, отличная работка.
тов
Бросили тут в почтовый ящик записку, что нужно куда то поехать и переписаться.

Если всех так переписывают, то сколько хочешь можно нарисовать.

Еще десять лет назад писали, что на самом население россии уже давно не 140 миллионов, а 80.

И быстро уменьшается. С тех пор прошло десять лет. На
кого списываются лишние бюджеты?
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