Дистанционную перепись населения продлили до 14 ноября

Бросили тут в почтовый ящик записку, что нужно куда то поехать и переписаться.



Если всех так переписывают, то сколько хочешь можно нарисовать.



Еще десять лет назад писали, что на самом население россии уже давно не 140 миллионов, а 80.



И быстро уменьшается. С тех пор прошло десять лет. На

кого списываются лишние бюджеты?