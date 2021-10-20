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Росстат: Перепись населения позволит точнее понять последствия пандемии

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Всероссийская перепись населения 2021 года позволит правительству лучше понять масштабы последствий пандемии COVID-19. Об этом в большом интервью 47news рассказал советник главы «Росстата» Игорь Ваган.

«Мы увидим количество жителей в разных регионах, возрастную структуру, гендерное соотношение (в том числе и по разным возрастам) и многое другое. Конечно, мы ведём оперативный учёт числа живущих в регионах, вплоть до муниципальных районов. Но это на данных МВД и текущих демографических расчётах числа родившихся и умерших. И вот сейчас Росстат сможет понять, насколько наши прогнозы совпадают с реальной ситуацией. Вполне может получиться, что в каком-то городе жителей окажется больше, чем мы оперативно считали, а в каком-то меньше. Пока говорить рано. Но, с одной стороны, результаты переписи позволят понять точнее, что произошло за 2020 и 2021 годы, а с другой – насколько точны оперативные данные. Вот это точно факт, который даст перепись. Корреляция изменений с данными ковида будет очевидна безусловно», – сказал советник руководителя «Росстата».

20 октября в России был зафиксирован новый максимум смертности от COVID-19 за сутки – 1 028 умерших. Это максимум с начала пандемии.

Большое интервью о том, как проходит Всероссийская перепись населения, читайте на 47news.

Всероссийская перепись населения стартовала во всех субъектах страны 15 октября. В 2021 году она впервые проходит и в цифровом формате. Заполнить переписной лист можно самостоятельно на портале госуслуг до 8 ноября. Для этого достаточно иметь стандартную или подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, смартфон, планшет или компьютер с операционной системой Android или iOS. Процедура занимает около 20 минут. Пройти перепись также можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ.

Первые итоги Всероссийской переписи подведут в конце 2021 года. По мере обработки данных Росстат будет публиковать дальнейшую информацию и окончательные итоги до конца 2022 года.

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