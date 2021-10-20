Росстат: Перепись населения позволит точнее понять последствия пандемии

«Мы увидим количество жителей в разных регионах, возрастную структуру, гендерное соотношение (в том числе и по разным возрастам) и многое другое. Конечно, мы ведём оперативный учёт числа живущих в регионах, вплоть до муниципальных районов. Но это на данных МВД и текущих демографических расчётах числа родившихся и умерших. И вот сейчас Росстат сможет понять, насколько наши прогнозы совпадают с реальной ситуацией. Вполне может получиться, что в каком-то городе жителей окажется больше, чем мы оперативно считали, а в каком-то меньше. Пока говорить рано. Но, с одной стороны, результаты переписи позволят понять точнее, что произошло за 2020 и 2021 годы, а с другой – насколько точны оперативные данные. Вот это точно факт, который даст перепись. Корреляция изменений с данными ковида будет очевидна безусловно», – сказал советник руководителя «Росстата».

Всероссийская перепись населения 2021 года позволит правительству лучше понять масштабы последствий пандемии COVID-19. Об этом в большом интервью 47news рассказал советник главы «Росстата» Игорь Ваган.

20 октября в России был зафиксирован новый максимум смертности от COVID-19 за сутки – 1 028 умерших. Это максимум с начала пандемии.

Большое интервью о том, как проходит Всероссийская перепись населения, читайте на 47news.

