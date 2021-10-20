Предыдущий антирекорд был установлен накануне, когда насчитали
В Петербурге за прошедшие сутки в статистику смертей попали еще 62 человека. Днем ранее их было 68.
С начала пандемии COVID-19 забрал в России
В России установлен новый максимум смертности от COVID-19 за сутки
За последние сутки в России летальную статистику пополнили еще 1 028 смертей от COVID-19. Это максимум с начала пандемии.
Предыдущий антирекорд был установлен накануне, когда насчитали
В Петербурге за прошедшие сутки в статистику смертей попали еще 62 человека. Днем ранее их было 68.
С начала пандемии COVID-19 забрал в России
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