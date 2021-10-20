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В России установлен новый максимум смертности от COVID-19 за сутки

За последние сутки в России летальную статистику пополнили еще 1 028 смертей от COVID-19. Это максимум с начала пандемии.

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Предыдущий антирекорд был установлен накануне, когда насчитали 1 015 летальных исходов, сообщает 20 октября оперативный штаб. В минувшие воскресенье и понедельник этот показатель не поднимался выше 1 000.

В Петербурге за прошедшие сутки в статистику смертей попали еще 62 человека. Днем ранее их было 68.

С начала пандемии COVID-19 забрал в России 226 353 жизни, из которых 23 094 — в Петербурге.

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Комментарии (16)

barboter
Это привитые путинским шмурдяком мрут от побочек.
VKuser1313760
Антирекорд - это когда ноль умерших
VKuser199962806
Сейчас еще старикам запретят из дома выходить.... А последствия спишут на ковид.
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