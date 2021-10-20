В России установлен новый максимум смертности от COVID-19 за сутки

Предыдущий антирекорд был установлен накануне, когда насчитали 1 015 летальных исходов, сообщает 20 октября оперативный штаб. В минувшие воскресенье и понедельник этот показатель не поднимался выше 1 000.

В Петербурге за прошедшие сутки в статистику смертей попали еще 62 человека. Днем ранее их было 68.