В Свердловской области подростков не пустят в ТЦ. Региону пригрозили локдауном

В Свердловской области ужесточат коронавирусные ограничения. С 4 ноября несовершеннолетние не смогут посещать торговые центры без родителей, сообщил замглавы региона Павел Креков.



«Мы прекращаем допуск в торговые центры всех несовершеннолетних, если они идут без сопровождения родителей. Очень часто дети болеют (коронавирусом) бессимптомно, об этом порой не знают ни сами они, ни родители, поэтому они могут быть разносчиками инфекции», — цитирует 2 ноября чиновника РИА Новости.



Также вице-губернатор допустил, что в регионе могут ввести локдаун, если предприниматели не будут выполнять требований о QR-кодах.

