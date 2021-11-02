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Часть лепнины обрушилась с дома-памятника в центре Петербурга

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В Центральном районе Петербурга, на улице Чайковского, 42, с фасада дома обрушилась часть лепнины. Об этом 2 ноября сообщили очевидцы в социальных сетях.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе районной администрации, в доме-памятнике произошло «самообрушение штукатурного слоя» на площади примерно 0,5 «квадрата». «Сразу же после падения участок возле дома был огорожен специалистами ЖКС № 3. Силами управляющей компании проведено обследование фасада дома, предприняты оперативные мероприятия по предупреждению возможного повторения инцидента», — сказали там.

В результате происшествия, как уточнили в администрации, никто не пострадал.

Бывший доходный дом А. М. Назарова был построен в 1905 году. Капитальный ремонт он не прошел. В этом году УК подала соответствующие документы на приближение сроков. «На данный момент адрес находится на мониторинге администрации района и УК», — добавили в пресс-службе администрации Центрального района.

Накануне, как рассказывала «Фонтанка», штукатурку сшибли с дома-памятника на Васильевском острове.

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Комментарии (1)

Antuan Rokanten
То, какое безобразие сейчас творится с разрушением домов в историческом центре, не было даже в 90-ые. Власти совершенно не занимаются восстановлением разрушающихся исторических зданий.
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