Часть лепнины обрушилась с дома-памятника в центре Петербурга

В Центральном районе Петербурга, на улице Чайковского, 42, с фасада дома обрушилась часть лепнины. Об этом 2 ноября сообщили очевидцы в социальных сетях.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе районной администрации, в доме-памятнике произошло «самообрушение штукатурного слоя» на площади примерно 0,5 «квадрата». «Сразу же после падения участок возле дома был огорожен специалистами ЖКС № 3. Силами управляющей компании проведено обследование фасада дома, предприняты оперативные мероприятия по предупреждению возможного повторения инцидента», — сказали там.

В результате происшествия, как уточнили в администрации, никто не пострадал.



Бывший доходный дом А. М. Назарова был построен в 1905 году. Капитальный ремонт он не прошел. В этом году УК подала соответствующие документы на приближение сроков. «На данный момент адрес находится на мониторинге администрации района и УК», — добавили в пресс-службе администрации Центрального района.



Накануне, как рассказывала «Фонтанка», штукатурку сшибли с дома-памятника на Васильевском острове.

