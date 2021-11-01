На Васильевском острове коммунальщики поработали молотками на фасаде дома-памятника. Под демонтаж попал опасный фрагмент штукатурки

Следы штукатурки остались на тротуаре дома по адресу: 5-я линия В.О., дом 4 / Академический переулок, 1, со стороны фасада, выходящего на 5-ю линию. Выше располагается балкон. Предположение автора фото о падении штукатурки не подтвердилось. В районной администрации пояснили: после того, как на фасаде обнаружили нависающие элементы отделки, их демонтировали высотники управляющей компании «Возрождение». «Остатки штукатурки на тротуаре сейчас убирают дворники», — добавили в пресс-службе района.
Здание является памятником регионального значения. В нем в свое время жили художники Илья Репин, Василий Суриков, а также скульптор-реалист Марк Антокольский. Здание в стиле классицизма возвели в 1830–1840 годах, тогда это было каменное трехэтажное здание. В 1880 году по проекта архитектора Павла Сюзора дом надстроили четвертым этажом, а в угловой части здания появился стеклянный фотографический павильон, который не сохранился до наших дней. Достопримечательность называют домом Воронина — по имени известного ботаника Михаила Воронина: здание с 1860-х годов принадлежало ему, а затем его наследникам.