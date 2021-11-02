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Google заблокировал аккаунт и YouTube-канал СК Беларуси из-за санкций

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Компания Google заблокировала аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета Беларуси из-за санкций, введенных в отношении государства, сообщило БелТА со ссылкой на официального представителя СК Юлию Гончарову.

«Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен», — гласит сообщение корпорации, приведенное изданием 2 ноября.

Гончарова добавила, что на YouTube-канал ведомства было подписано более 23 тысяч подписчиков. На нем находились официальные заявления представителей комитета, видеосюжеты по резонансным уголовным делам, а также материалы на социально значимые темы. Всего их просмотрели более миллиона раз.

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Комментарии (4)

f0ntan
Гугл - санкции в отношении чего? Государства или ведомства? Или для вас это одно и тоже?
ЧижПыж
Прощелкал батька.. А мог бы успеть монетизировать, если бы видео пыток там выкладывал.
RemyMartin
Жиденько.
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