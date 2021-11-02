В Петербурге акушеров-гинекологов проверят на приверженность вакцинации среди беременных

В Петербурге полностью привили около 150 беременных и эти цифры не устраивают комитет по здравоохранению города, заявил его председатель Дмитрий Лисовец. Он анонсировал выездные проверки.



«Это число нас не устраивает. Мы проведем в ближайшие дни выездные инспекции по нашим женским консультациям, посмотрим, насколько присутствует информация для беременных о том, что есть возможность вакцинироваться, насколько сами врачи акушеры-гинекологи знают об этом, насколько они привержены этой работе», — заявил Лисовец 2 ноября на пресс-конференции в ТАСС.

