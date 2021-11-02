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В Петербурге акушеров-гинекологов проверят на приверженность вакцинации среди беременных

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В Петербурге полностью привили около 150 беременных и эти цифры не устраивают комитет по здравоохранению города, заявил его председатель Дмитрий Лисовец. Он анонсировал выездные проверки.

«Это число нас не устраивает. Мы проведем в ближайшие дни выездные инспекции по нашим женским консультациям, посмотрим, насколько присутствует информация для беременных о том, что есть возможность вакцинироваться, насколько сами врачи акушеры-гинекологи знают об этом, насколько они привержены этой работе», — заявил Лисовец 2 ноября на пресс-конференции в ТАСС.

Как писала «Фонтанка» в сентябре, в Петербурге с начала года от коронавируса умерли 15 беременных женщин.

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Комментарии (2)

angel of death
"эти цифры не устраивают комитет по здравоохранению "... а меня вообще не устраивает этот комитет, от которого нет никакого проку - расформировать его.
Аппаратчик мокрой классификации
По женским баням ещё можно поездить с инспекцией, дааа.... :)))
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