В Петербурге с начала года от коронавируса умерли 15 беременных

Полтора десятка беременных женщин погибли от COVID-19 в Петербурге с начала 2021 года, заявил главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии СЗФО Антон Михайлов.



«В этом году от коронавируса как прямой причины смерти мы потеряли 15 пациенток. Очень большое количество пациенток, которые имели тяжелое течение. Девять пациенток пришлось на июль месяц. Это был такой пик», — рассказал Михайлов 21 сентября на пресс-конференции в ТАСС.



Для сравнения: в 2020 году от коронавируса скончались восемь беременных петербурженок. По словам Михайлова, некоторые женщины до последнего отказывались от госпитализации и поздно попадали к врачам.

