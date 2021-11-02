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Атомная подлодка в Южно-Китайском море столкнулась с горой

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Расследование ЧП с подводной лодкой Connecticut военно-морских сил США, в котором пострадали 11 человек, завершилось. Как выяснилось, неизвестным объектом, вставшим на пути субмарины, была подводная гора.

«Установлено, что военное судно USS Connecticut столкнулось с неизвестной ранее подводной горой во время выполнения операции в международных водах Индо-Тихоокеанского региона», — цитирует 2 ноября РИА Новости заявление официального представителя 7-го флота Хейли Симс. Обсуждается вопрос о привлечении виновных к ответственности.

2 октября атомная ударная подводная лодка ВМС США USS Connecticut столкнулась с чем-то во время погружения в Южно-Китайском море. 11 военнослужащих получили травмы легкой и средней степени тяжести. Ядерная установка не пострадала. Субмарина была вынуждена всплыть, она вернулась в порт самостоятельно.

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Комментарии (5)

266514642
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловк.о это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Wert
Дураки совсем? Такая отмаза только поклонников блм успокоит.
AlBerkut
Экипаж горы, в составе двух человек, пытался ругаться на китайском (с разговорником), но разобрать удалось только 'шпили' и 'туристы'? 🤔😎
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