Атомная подлодка в Южно-Китайском море столкнулась с горой

Расследование ЧП с подводной лодкой Connecticut военно-морских сил США, в котором пострадали 11 человек, завершилось. Как выяснилось, неизвестным объектом, вставшим на пути субмарины, была подводная гора.



«Установлено, что военное судно USS Connecticut столкнулось с неизвестной ранее подводной горой во время выполнения операции в международных водах Индо-Тихоокеанского региона», — цитирует 2 ноября РИА Новости заявление официального представителя 7-го флота Хейли Симс. Обсуждается вопрос о привлечении виновных к ответственности.

