Атомная подлодка в Южно-Китайском море столкнулась с горой

Расследование ЧП с подводной лодкой Connecticut военно-морских сил США, в котором пострадали 11 человек, завершилось. Как выяснилось, неизвестным объектом, вставшим на пути субмарины, была подводная гора.
«Установлено, что военное судно USS Connecticut столкнулось с неизвестной ранее подводной горой во время выполнения операции в международных водах Индо-Тихоокеанского региона», — цитирует 2 ноября РИА Новости заявление официального представителя 7-го флота Хейли Симс. Обсуждается вопрос о привлечении виновных к ответственности.
2 октября атомная ударная подводная лодка ВМС США USS Connecticut столкнулась с чем-то во время погружения в Южно-Китайском море. 11 военнослужащих получили травмы легкой и средней степени тяжести. Ядерная установка не пострадала. Субмарина была вынуждена всплыть, она вернулась в порт самостоятельно.