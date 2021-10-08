Атомная подводная лодка США при погружении столкнулась с неизвестным объектом

Атомная ударная подводная лодка ВМС США USS Connecticut столкнулась с неизвестным объектом во время погружения в Индо-Тихоокеанском регионе. 11 военнослужащих получили травмы легкой и средней степени тяжести, сообщает 7 октября Fox News со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота США.
Инцидент произошел в Южно-Китайском море. Ядерная установка в результате столкновения не пострадала, но субмарина была вынуждена всплыть и самостоятельно возвращается в порт. О точных повреждениях корпуса не сообщается.
Источник газеты Military Times указал, что «топография местности на момент столкновения не указывала на наличие массива суши перед подлодкой», также нет признаков того, что «инцидент носил враждебный характер» или причиной столкновения была другая подводная лодка.