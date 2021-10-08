Атомная подводная лодка США при погружении столкнулась с неизвестным объектом

Атомная ударная подводная лодка ВМС США USS Connecticut столкнулась с неизвестным объектом во время погружения в Индо-Тихоокеанском регионе. 11 военнослужащих получили травмы легкой и средней степени тяжести, сообщает 7 октября Fox News со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота США.



Инцидент произошел в Южно-Китайском море. Ядерная установка в результате столкновения не пострадала, но субмарина была вынуждена всплыть и самостоятельно возвращается в порт. О точных повреждениях корпуса не сообщается.

