FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +7
71.09р82.17р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Жители проспекта Космонавтов утром проснулись в обычной реальности. «Теплосеть» за ночь разобралась с влажным «хоррором»

Теплоэнергетики закончили ремонтные работы на проспекте Космонавтов

0
Печать

Всю ночь у дома 52, корпус 1, по проспекту Космонавтов бурлила жизнь. Аварийные бригады «Теплосети» устраняли последствия зрелищного прорыва трубопровода.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании 2 ноября, ликвидировали дефект с опережением нормативных сроков к 6:30 силами трех аварийно-ремонтных бригад и пяти единиц техники.

Они не только заменили более четырех метров трубы, но и провели диагностику, после чего подключили новый участок.

«Система отопления переведена в штатный режим. При отсутствии ГВС или теплоснабжения в здании необходимо обращаться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем», — уточнили в «Теплосети».

Как писала «Фонтанка», авария произошла на юге Петербурга накануне около половины восьмого вечера. Клубы пара окутали машины и деревья на проспекте Космонавтов так, что очевидцы называли это декорациями из хоррора.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний