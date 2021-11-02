Жители проспекта Космонавтов утром проснулись в обычной реальности. «Теплосеть» за ночь разобралась с влажным «хоррором»

Всю ночь у дома 52, корпус 1, по проспекту Космонавтов бурлила жизнь. Аварийные бригады «Теплосети» устраняли последствия зрелищного прорыва трубопровода.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании 2 ноября, ликвидировали дефект с опережением нормативных сроков к 6:30 силами трех аварийно-ремонтных бригад и пяти единиц техники.



Они не только заменили более четырех метров трубы, но и провели диагностику, после чего подключили новый участок.



«Система отопления переведена в штатный режим. При отсутствии ГВС или теплоснабжения в здании необходимо обращаться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем», — уточнили в «Теплосети».

