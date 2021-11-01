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«Как декорация в хорошем хорроре». В Московском районе Петербурга разлив кипятка устроил светошоу

В Московском районе Петербурга произошел разлив горячей воды

На месте работает аварийная бригада.

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Вечером в понедельник, 1 ноября, в Московском районе Петербурга развернулось нежданное зловещее шоу. Клубы пара окутали машины и деревья, а виной тому — разлив кипятка, рассказал «Фонтанке» читатель.

«На перекрестке ул. Орджоникидзе/пр. Космонавтов на месте ремонта теплотрассы произошел разлив горячей воды. Получилась прям декорация из хоррора», — поделился очевидец.

автор видео читатель «Фонтанки» Иван

По словам свидетеля, территорию огородили, но пока лужа разрастается дальше. «Парит, как в хорошем светошоу», — шутит читатель.

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В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» «Фонтанке» рассказали, что сообщение о прорыве у дома 52, корпус 1, по проспекту Космонавтов поступило в 19:20. Сейчас на месте работает аварийная бригада. «Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 2 ноября 2021 года», – добавили там.

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