Шашечник на BMW не справился. ДТП с 3 легковыми машинами и 2 грузовиками на КАД попало на видео

Видеорегистратор зафиксировал массовую аварию на внутреннем кольце КАД перед съездом на Дачный проспект и ЗСД.
Видео опубликовано в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» ближе к ночи с 1 на 2 ноября, сама авария произошла в понедельник. На записи видно, как лихо маневрирует водитель BMW, но машину заносит. Она задевает легковушку, врезается в отбойник и попадает под таран фуры.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказывали, что в ДТП было пять участников: два грузовых и три легковых автомобиля. Никто не пострадал.