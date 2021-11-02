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Шашечник на BMW не справился. ДТП с 3 легковыми машинами и 2 грузовиками на КАД попало на видео

Причиной массового ДТП на КАД стал занос

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Видеорегистратор зафиксировал массовую аварию на внутреннем кольце КАД перед съездом на Дачный проспект и ЗСД.

Видео опубликовано в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» ближе к ночи с 1 на 2 ноября, сама авария произошла в понедельник. На записи видно, как лихо маневрирует водитель BMW, но машину заносит. Она задевает легковушку, врезается в отбойник и попадает под таран фуры.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказывали, что в ДТП было пять участников: два грузовых и три легковых автомобиля. Никто не пострадал.

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Фото:
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (2)

SWd
Когда машина умнее водителя...
260642011
Давно подтверждено - БМВ это диагноз. Теперь эти три (3) идиота (на фото) стоят возле того, что ещё 5 минут назад называлось крутым автомобилем, и ждут, когда к ним прилетит судьба, в виде КАМАЗа, чтобы поставить точку в их никчёмных жизнЯх. У них даже не хватает ума убраться за отбойник.
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