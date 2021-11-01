ДТП даже на аномально пустых дорогах: на КАД столкнулись грузовые и легковые машины

Только к обеду загруженность улиц подросла до 3 баллов по шкале «Яндекса» (на 1 меньше обычного для данного времени суток). А до этого оставалась на «двойке», даже утром, когда в будни бывает 5–6 баллов.
Сообщений об авариях в соцсетях мало. Одно из самых крупных ДТП — массовое на КАД — обошлось без пострадавших. О столкновении автомобилей на внутренней стороне перед съездом на Предпортовую, Дачный и ЗСД сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» пояснили, что около 9:45 на 70-м километре внутреннего кольца произошло попутное столкновение двух грузовых и трёх легковых автомобилей. Была занята одна полоса, все участники уже разъехались. Никто не пострадал.