Арестованы «детективы», которые могли передать Навальному данные для расследований

«Задержаны Петр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев. Они занимались тем, что с помощью «темного интернета» (Darknet) искали клиентов, которым необходимо получить телефон, адрес или иные личные данные того или иного человека, и оказывали им за деньги соответствующую услугу. Для этого они пользовались в том числе и поддельными документами сотрудников полиции. Некоторые сведения, которые были добыты задержанными, были использованы Навальным для одного из его расследований», — цитирует 2 ноября ТАСС свой источник в правоохранительных органах. «Суд избрал в отношении П. Каткова, А. Зеленцова и И. Зайцева меру пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. По данным суда, им вменяется несколько эпизодов по статьям УК РФ 138 (Нарушение тайны переписки) и 327 (Подделка штампов, печатей или бланков).

В Москве задержали трёх мужчин, обвиняемых в продаже личных данных граждан через даркнет. Среди покупателей, по данным СМИ, был Алексей Навальный.

По данным источника ТАСС, все трое не знали, что одним из их «клиентов» является Навальный: их использовали, как говорится, «втемную».



По информации ТАСС, Зеленцов — частный детектив, основавший в Москве частное детективное агентство «Лекс Гранд». Baza утверждает, что все трое — сотрудники «Лекс Гранд» и что они с помощью поддельных документов получили биллинги оперативников ФСБ, которые тайно сопровождали Навального во время его поездок по России. Для получения биллинга они якобы использовали поддельные удостоверения и фальшивые решения суда.