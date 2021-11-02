FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +7
71.09р82.17р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Ловите последнее солнце в Петербурге. Циклон близко, скоро понадобятся зонтики

В Петербурге 6–8 градусов, без осадков

Череда тёплых и светлых дней в Северной столице подходит к концу. Хотя температура всё ещё у верхней границы нормы.

1
Печать
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 ноября будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер умеренный. Воздух днём прогреется до 6–8 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

«Яндекс» обещает сегодня ясную погоду — такое 2 ноября за последние 57 лет было всего четыре раза. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений, в этот день паcмурно (35 раз), от минус 1 до плюс 7 градусов. То есть сегодняшние плюс 8 — повышенная для начала ноября температура. Холоднее всего в этот день было в 1960 году, минус 15, а теплее всего — в 2011 году, плюс 11.

Осадки ожидаются уже завтра днём — небольшой дождь. Виновником, как уже писала «Фонтанка», станет циклон. Температура останется такой же — плюс 6–8.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
ПоделитьсяПоделиться
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Riptide
Какая колоритная дама с собачкой на снимке.

Есть женщины, похожие на Солнце -
От их присутствия становится теплей.
Когда улыбка их лица коснется,
Мир кажется красивей и добрей.
Есть женщины, похожие на Ветер -
Они изменчивы, легки и веселы,
Они, как бабочки, нужны нам на планете,
Чтоб любоваться ими все могли.
Есть женщины, похожие на Море -
Нельзя измерить глубину их глаз,
И в их таинственно манящем взоре
Сокрыты тайные знамения для нас.
Ты вся одновременно: Море, Ветер, Солнце.
Где ты, там звезды приближаются к Земле.
Пусть всё тебе на свете удается,
Желаю, чтоб всегда везло тебе!
Пусть счастье в тебе будет бесконечно,
Пускай любовь живет в тебе всегда.
Старайся быть, как прежде, безупречной,
Пусть сердцем твоим правит доброта!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний