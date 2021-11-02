Ловите последнее солнце в Петербурге. Циклон близко, скоро понадобятся зонтики

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 ноября будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер умеренный. Воздух днём прогреется до 6–8 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.



«Яндекс» обещает сегодня ясную погоду — такое 2 ноября за последние 57 лет было всего четыре раза. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений, в этот день паcмурно (35 раз), от минус 1 до плюс 7 градусов. То есть сегодняшние плюс 8 — повышенная для начала ноября температура. Холоднее всего в этот день было в 1960 году, минус 15, а теплее всего — в 2011 году, плюс 11.

