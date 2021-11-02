В Европейском университете выяснили, c каким образованием и в каком возрасте чаще вакцинируются от коронавируса в Петербурге

Ученые из Европейского университета и НИИ гриппа
Как сообщили в Европейском университете 2 ноября, на вопросы исследователей ответили
При этом люди старше 50 лет вакцинировались чаще — среди опрошенных 60–69 и 70–79 лет прививку сделали
Реже вакцинировались участники опроса, которые хотя бы раз получали положительный тест на коронавирус —
Люди с онкологическими или гематологическими заболеваниями делали прививку реже, чем люди без этих заболеваний. Около
«Хотя основная цель нашего исследования — оценка доли жителей Санкт-Петербурга с положительным результатом теста на антитела к SARS-CoV-2, мы посчитали важным сообщить о результатах опроса. Вакцинация и факторы, определяющие ее охват, в значительной степени влияют на то, как будет развиваться пандемия и сколько будет жертв», — резюмировал Антон Барчук, ассоциированный профессор АО «Полиметалл» по популяционным медицинским исследованиям, директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета.