В Европейском университете выяснили, c каким образованием и в каком возрасте чаще вакцинируются от коронавируса в Петербурге

Как сообщили в Европейском университете 2 ноября, на вопросы исследователей ответили 5 064 жителя Санкт-Петербурга старше 18 лет. Согласно ответам, 45,3 % опрошенных получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19. 35,7 % и 6,4 % участников сообщили о вакцинации « Спутником V » и «Спутником Лайт». 3,3 % опрошенных привились «КовиВаком», а менее 1 % — «ЭпиВакКороной». О ревакцинации сообщили 1,4 % участников опроса.

Ученые из Европейского университета и НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева опросили более 5 000 жителей Петербурга о вакцинации против COVID-19 и причинах отказа от прививки. Выяснилось, что горожане с высшим образованием прививались чаще. Около 20 % невакцинированных участников опроса объяснили отказ медицинскими противопоказаниями.

При этом люди старше 50 лет вакцинировались чаще — среди опрошенных 60–69 и 70–79 лет прививку сделали 51 % и 53 % . Чаще прививались люди с высшим образованием — о вакцинации сообщили 50 % опрошенных.

Реже вакцинировались участники опроса, которые хотя бы раз получали положительный тест на коронавирус — 36 % против 47 % среди тех, кто положительный результат ПЦР-теста не получал.

Люди с онкологическими или гематологическими заболеваниями делали прививку реже, чем люди без этих заболеваний. Около 20 % невакцинированных жителей Петербурга объяснили отказ медицинскими противопоказаниями.

«Хотя основная цель нашего исследования — оценка доли жителей Санкт-Петербурга с положительным результатом теста на антитела к SARS-CoV-2, мы посчитали важным сообщить о результатах опроса. Вакцинация и факторы, определяющие ее охват, в значительной степени влияют на то, как будет развиваться пандемия и сколько будет жертв», — резюмировал Антон Барчук, ассоциированный профессор АО «Полиметалл» по популяционным медицинским исследованиям, директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета.