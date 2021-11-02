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В Европейском университете выяснили, c каким образованием и в каком возрасте чаще вакцинируются от коронавируса в Петербурге

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Ученые из Европейского университета и НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева опросили более 5 000 жителей Петербурга о вакцинации против COVID-19 и причинах отказа от прививки. Выяснилось, что горожане с высшим образованием прививались чаще. Около 20 % невакцинированных участников опроса объяснили отказ медицинскими противопоказаниями.

Как сообщили в Европейском университете 2 ноября, на вопросы исследователей ответили 5 064 жителя Санкт-Петербурга старше 18 лет. Согласно ответам, 45,3 % опрошенных получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19. 35,7 % и 6,4 % участников сообщили о вакцинации «Спутником V» и «Спутником Лайт». 3,3 % опрошенных привились «КовиВаком», а менее 1 % — «ЭпиВакКороной». О ревакцинации сообщили 1,4 % участников опроса.

При этом люди старше 50 лет вакцинировались чаще — среди опрошенных 60–69 и 70–79 лет прививку сделали 51 % и 53 %. Чаще прививались люди с высшим образованием — о вакцинации сообщили 50 % опрошенных.

Реже вакцинировались участники опроса, которые хотя бы раз получали положительный тест на коронавирус — 36 % против 47 % среди тех, кто положительный результат ПЦР-теста не получал.

Люди с онкологическими или гематологическими заболеваниями делали прививку реже, чем люди без этих заболеваний. Около 20 % невакцинированных жителей Петербурга объяснили отказ медицинскими противопоказаниями.

«Хотя основная цель нашего исследования — оценка доли жителей Санкт-Петербурга с положительным результатом теста на антитела к SARS-CoV-2, мы посчитали важным сообщить о результатах опроса. Вакцинация и факторы, определяющие ее охват, в значительной степени влияют на то, как будет развиваться пандемия и сколько будет жертв», — резюмировал Антон Барчук, ассоциированный профессор АО «Полиметалл» по популяционным медицинским исследованиям, директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета.

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Комментарии (7)

266514642
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко. это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Alex000
Ожидаемо.
Бабаха
С сентября по октябрь 2020 в России было 10357 умерших от ковида. В 2021 году за тот же период - 52206 человек или в пять раз больше. Можно ли отрицать эффективность борьбы?
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