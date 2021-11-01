Американцам посоветовали не ездить в Россию из-за коронавирусной угрозы

Медрегулятор США посоветовал гражданам избегать поездок в Россию, потому что там велик риск заражения коронавирусом. Рейтинг опасных стран опубликован 1 ноября на сайте CDC — Центров по контролю и профилактике заболеваний.



«Избегайте поездок в Россию. Если вам необходимо туда поехать, убедитесь, что вы полностью вакцинированы. Путешественники должны следовать рекомендациям или требованиям в России, в том числе носить маску и держаться на расстоянии 6 футов (1,8 метра. — Прим. ред.) от других», — говорится в сообщении.