«Контролировать невозможно». Смольный отозвал выданные согласования у уличных концертов

Комитет по культуре Петербурга отозвал согласования выступлений у уличных музыкантов на период нерабочих дней. Об этом «Фонтанке» сообщили в ведомстве 1 ноября.
«В целях недопущения массового скопления людей и в связи с невозможностью контролировать количество людей, одновременно слушающих выступление музыкантов, комитетом было принято решение об отзыве ранее направленных согласований», — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что всего в период нерабочих дней было согласовано около 10 выступлений при условии, что там будет менее 40 человек.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что невозможность легально посидеть в кафе и отдохнуть в барах выплеснулась в закономерное столпотворение на центральных улицах Петербурга. Музыканты на Невском проспекте в выходные собрали толпу зрителей, которой могли бы позавидовать иные концертные площадки. Ни о какой рассадке по местам и соблюдении социальной дистанции речи не шло. Маски участники стихийного концерта тоже не носили.
В комитете по культуре не стали давать оценку конкретным выступлениям. «Были или нет нарушения — это вопрос в правоохранительные органы, они следят за соблюдением мер и могут квалифицировать действие как нарушение», — сообщили в пресс-службе.