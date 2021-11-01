«Контролировать невозможно». Смольный отозвал выданные согласования у уличных концертов

Комитет по культуре Петербурга отозвал согласования выступлений у уличных музыкантов на период нерабочих дней. Об этом «Фонтанке» сообщили в ведомстве 1 ноября.



«В целях недопущения массового скопления людей и в связи с невозможностью контролировать количество людей, одновременно слушающих выступление музыкантов, комитетом было принято решение об отзыве ранее направленных согласований», — рассказали в пресс-службе.



В ведомстве уточнили, что всего в период нерабочих дней было согласовано около 10 выступлений при условии, что там будет менее 40 человек.

