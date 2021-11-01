Эвакуация не потребовалась. В комздраве назвали причину задымления в НИИ Джанелидзе

НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, где произошло задымление, работает в штатном режиме. Пациентов не стали эвакуировать, а просто перевели на другой этаж, заявили 1 ноября «Фонтанке» в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

ЧП возникло из-за поломки инструмента у рабочих во время установки окон на третьем этаже. Дым затянуло в приемный покой.



«Эвакуация пациентов не потребовалась, хотя на всякий случай вызвали пожарных. Обошлось. Институт работает в штатном режиме», — пояснили в комздраве. Также там добавили, что пациентов из приемного покоя «для подстраховки» перевели на первый этаж.

