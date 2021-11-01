По данным «Фонтанки», 1 ноября во время демонтажа окон на третьем этаже рабочие резали металл. Искра попала на утеплитель, началось тление. Дым затянуло в приемный покой.
«Фонтанка» запросила комментарий в комитете по здравоохранению.
В Петербурге эвакуировали НИИ Джанелидзе
В Петербурге из-за задымления эвакуировали пациентов и персонал НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.
По данным «Фонтанки», 1 ноября во время демонтажа окон на третьем этаже рабочие резали металл. Искра попала на утеплитель, началось тление. Дым затянуло в приемный покой.
«Фонтанка» запросила комментарий в комитете по здравоохранению.
01 ноября 2021, 18:02Эвакуация не потребовалась. В комздраве назвали причину задымления в НИИ Джанелидзе
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