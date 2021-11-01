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В Петербурге эвакуировали НИИ Джанелидзе

В Петербурге из-за задымления эвакуировали пациентов и персонал НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

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По данным «Фонтанки», 1 ноября во время демонтажа окон на третьем этаже рабочие резали металл. Искра попала на утеплитель, началось тление. Дым затянуло в приемный покой.

«Фонтанка» запросила комментарий в комитете по здравоохранению.

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Комментарии (1)

hal9000
Так там и морг есть..там наверно сейчас зомби армия бродит
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