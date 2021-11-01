«Фонтанка» ищет бухгалтера

Обязанности:
— Расчет и начисление заработной платы сотрудников, включая расчет больничных листов, отпускных, компенсации при увольнении. Расчет и начисление выплат по договорам гражданско-правового характера, формирование договоров. Исчисление и перечисление налогов по заработной плате, формирование и сдача отчетности в ФСС, ПФР, ИФНС, Росстат. Расчет и начисление резервов на отпуска с оформлением необходимых расчетных документов. Ведение бухгалтерского и налогового учета основных средств и нематериальных активов (ввод в эксплуатацию, начисление амортизации, списание, проведение инвентаризации). Участие в разработке и контроль за применением положений по заработной плате и материальному стимулированию сотрудников, составление справок для сотрудников (2-НДФЛ, 182-н и т.п.). Ведение взаиморасчетов с подотчетными лицами. Прочие поручения главного бухгалтера.
Требования:
— Высшее образование. Уверенный пользователь ПК: 1°С Бухгалтерия Предприятия 3.0: 1°С: ЗУП, 2,5, 3,1. MS Office (знание программ excel и word на высоком уровне)
Условия:
— Оформление ТК РФ
— Работа на время отсутствия основного сотрудника (декретный отпуск)
— Зарплата от 60 тыс. рублей
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