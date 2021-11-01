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«Фонтанка» ищет бухгалтера

Городскому порталу «Фонтанка.ру» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Требуемый опыт работы: 3–6 лет. Полная занятость, полный день.

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Обязанности:

— Расчет и начисление заработной платы сотрудников, включая расчет больничных листов, отпускных, компенсации при увольнении. Расчет и начисление выплат по договорам гражданско-правового характера, формирование договоров. Исчисление и перечисление налогов по заработной плате, формирование и сдача отчетности в ФСС, ПФР, ИФНС, Росстат. Расчет и начисление резервов на отпуска с оформлением необходимых расчетных документов. Ведение бухгалтерского и налогового учета основных средств и нематериальных активов (ввод в эксплуатацию, начисление амортизации, списание, проведение инвентаризации). Участие в разработке и контроль за применением положений по заработной плате и материальному стимулированию сотрудников, составление справок для сотрудников (2-НДФЛ, 182-н и т.п.). Ведение взаиморасчетов с подотчетными лицами. Прочие поручения главного бухгалтера.

Требования:

— Высшее образование. Уверенный пользователь ПК: 1°С Бухгалтерия Предприятия 3.0: 1°С: ЗУП, 2,5, 3,1. MS Office (знание программ excel и word на высоком уровне)

Условия:

— Оформление ТК РФ

— Работа на время отсутствия основного сотрудника (декретный отпуск)

— Зарплата от 60 тыс. рублей

Резюме отправлять по адресу: staff@fontanka.ru

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Комментарии (13)

Cashmare
а чего у вас 1С под градусом? это обязательное требование?
Cвифт
.... я бы для начала выгнал такого "гл. бухгалтера", которая кроме функций по расчёту з/п, рассчитывает спихнуть с себя кучу других дел под шумок и почить на лаврах с приличной з/п (судя по тому, сколько предлагается помощнице).
hal9000
А как же дружный коллектив и шоколадки с чаем??!!..мне каЭтся не один нормальный бухгалтер не пойдет.. если в объявлении это не написано
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