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Путин поручил Минобороны продолжать создание быстровозводимых госпиталей

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В России необходимо продолжать создание быстровозводимых госпиталей из-за ситуации с COVID-19. Об этом 1 ноября заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК в Сочи, трансляцию которого вел канал «Россия-24».

Глава государства поручил военному ведомству продолжать оказывать поддержку гражданской медслужбе в борьбе с коронавирусом.

«Если потребуется, может быть, включить и ваши возможности строительного комплекса. Потому что есть необходимость продолжать работу по возведению быстровозводимых медицинских сооружений», — сказал Путин.

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что ведомство готово за несколько часов развернуть ковид-госпитали в любой точке страны по поручению президента. По его словам, мощности министерства уже задействованы в Хакасии, Московской и Тульской областях и ряде других субъектов России.

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Комментарии (4)

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.... а про "прицелы" новость будет ?)))
--- Путин отметил возможность увидеть через прицел корабль США в Черном море
263836471
В Санкт-Петербурге пусть МО построит новый госпиталь, чтобы не отбирали каждый раз под ковид многопрофильные больницы! А когда ковидный "штиль" будет - пусть этот госпиталь работает профилакторием для военных и гражданских пенсионеров!
zelf
Судя по отчету министра обороны о ковиде в ВС, лишние госпиталя им не помешают.
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