Путин поручил Минобороны продолжать создание быстровозводимых госпиталей

В России необходимо продолжать создание быстровозводимых госпиталей из-за ситуации с COVID-19. Об этом 1 ноября заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК в Сочи, трансляцию которого вел канал «Россия-24».



Глава государства поручил военному ведомству продолжать оказывать поддержку гражданской медслужбе в борьбе с коронавирусом.



«Если потребуется, может быть, включить и ваши возможности строительного комплекса. Потому что есть необходимость продолжать работу по возведению быстровозводимых медицинских сооружений», — сказал Путин.

