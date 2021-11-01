Глава МВД Колокольцев наградил полицейских за мужество и героизм при спасении людей

В преддверии профессионального праздника полицейских, который отмечают 10 ноября, глава МВД Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию вручения наград 30 стражам порядка. Знаками отличия их удостоили за мужество и героизм при спасении погибавших.



«Служба в полиции — не просто работа. В любой нештатной ситуации, если рядом, пусть даже случайно, оказался полицейский, именно на него устремлены взгляды граждан. И он должен мгновенно, действуя решительно и не поддаваясь эмоциям, прийти на помощь попавшим в беду. Для этого мало быть профессионалом. Необходимо обладать силой духа, способностью сопереживать чужой боли, быть смелым и благородным», — отметил глава ведомства 1 ноября.

