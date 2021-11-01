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Шойгу: Вакцинация помогла в два раза снизить смертность от коронавируса в вооруженных силах

Глава Минобороны заявил о вакцинации 95% военнослужащих

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Министр обороны Сергей Шойгу заявил 1 ноября во время совещания в Сочи с Владимиром Путиным, что около 95% российских военнослужащих вакцинированы.

«В соответствии с вашим поручением мы опережающими темпами начали плановую вакцинацию в июле прошлого года, 95% военнослужащих сегодня вакцинированы, 70% гражданского персонала и родственников военнослужащих также вакцинированы», — цитирует министра РИА Новости.

Шойгу отметил, что это позволило Минобороны иметь низкие показатели заболеваемости и смертности — в два раза ниже, чем в среднем по стране.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что после полного курса вакцинации коронавирусом заболевает лишь от 2 до 5% привитых.

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Комментарии (25)

NAFTALIN 2000-2036
лучше бы молчал. сравнивает смертность здоровых молодых мужиков со смертностью посреди ожиревших старух с букетами заболеваний по всем энциклопедиям, которым из без ковида уже лет 15 на кладбище прогулы ставят
266458272
это потому что там нелегальных беженцев ср.азии пока еще нет.
lykov20
И почему же только в два раза снижение при почти полной вакцинации? И как производится сравнение, ведь надо учитывать как минимум возраст?
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