Шойгу: Вакцинация помогла в два раза снизить смертность от коронавируса в вооруженных силах

Министр обороны Сергей Шойгу заявил 1 ноября во время совещания в Сочи с Владимиром Путиным, что около 95% российских военнослужащих вакцинированы.



«В соответствии с вашим поручением мы опережающими темпами начали плановую вакцинацию в июле прошлого года, 95% военнослужащих сегодня вакцинированы, 70% гражданского персонала и родственников военнослужащих также вакцинированы», — цитирует министра РИА Новости.



Шойгу отметил, что это позволило Минобороны иметь низкие показатели заболеваемости и смертности — в два раза ниже, чем в среднем по стране.

