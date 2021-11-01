Попова: После полного курса вакцинации заболевают от двух до пяти процентов россиян

Пациенты, вакцинированные против коронавируса, практически не попадают в стационары с тяжелым течением болезни. Об этом 1 ноября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



«Сегодня абсолютно точно тяжелых больных в реанимации из числа привитых практически нет. Это очень важно. Вакцина защищает от тяжелого течения и печального исхода, это надо понимать, это надо знать», — сказала она в интервью телеканалу «Россия-24».



Попова заявила, что в России доля заболевающих после полного курса вакцинации составляет от 2% до 5%. По словам главного санитарного врача, это хороший показатель для вакцины.

