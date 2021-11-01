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Попова: После полного курса вакцинации заболевают от двух до пяти процентов россиян

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Пациенты, вакцинированные против коронавируса, практически не попадают в стационары с тяжелым течением болезни. Об этом 1 ноября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня абсолютно точно тяжелых больных в реанимации из числа привитых практически нет. Это очень важно. Вакцина защищает от тяжелого течения и печального исхода, это надо понимать, это надо знать», — сказала она в интервью телеканалу «Россия-24».

Попова заявила, что в России доля заболевающих после полного курса вакцинации составляет от 2% до 5%. По словам главного санитарного врача, это хороший показатель для вакцины.

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Комментарии (47)

266132755
Так 2 или 5? Что это за цифры?
265056402
наоборот, после этого дела страшно заболеть, вдруг вакцина помогает вирусу
Demian_energo
у меня в семье четверо, все привились и все после этого переболели (одни через три месяца, другие через месяц), то есть 100%. Неужели мы все четверо вошли в эти 2% бедолаг???
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