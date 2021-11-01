Карпин объяснил, почему в очередной раз не вызвал в сборную Дзюбу

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему в очередной раз не вызвал нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. Об этом он рассказал 1 ноября в прямом эфире официального канала национальной команды в YouTube.

«Его (Дзюбу. — Прим. ред.) вариант не рассматривали. Он в прошлый раз, когда мы надеялись, что да, он нам поможет со Словакией и Словенией, сказал, что не готов. Больше не рассматривали. И пока не собираюсь. У нас две игры осталось, когда еще?» — заявил Карпин.



Напомним, что в оставшихся отборочных матчах ЧМ-2022 Россия сыграет против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург, 20:00) и Хорватии (14 ноября, Сплит, 17:00).

