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Пять игроков «Зенита» вошли в окончательный состав сборной России на решающие матчи квалификации ЧМ-2022

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Тренерский штаб сборной России по футболу назвал окончательный состав команды на решающие матчи квалификации чемпионата мира — 2022 в ноябре.

Вратари: Гильерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Буде-Глимт», Норвегия), Илья Лантратов («Химки»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак»), Данил Глебов («Ростов»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев («Крылья Советов»).

Сборной России осталось провести два матча в квалификации чемпионата мира: против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург, 20:00 мск) и Хорватии (14 ноября, Сплит, 17:00 мск). На сегодняшний день россияне лидируют в группе H с 19 очками. Идущая на втором месте Хорватия набрала 17 очков.

Напрямую на чемпионат мира отбираются команды, ставшие первыми в своих группах. Занявшим вторые места придётся пробиваться через стыковые матчи.

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