Водителю, который в пьяном виде вылетел на красный и сбил пенсионерку на Подвойского, дали условный срок

В Петербурге вынесли приговор водителю, который сбил пенсионерку в Невском районе летом 2020 года. В момент ДТП он был пьян и летел на красный свет. От другой машины он увернулся прямо в женщину-пешехода.
Авария произошла около 8:15 7 августа 2020 года на пересечении улицы Подвойского и проспекта Солидарности. Как сообщает 1 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Hyundai Solaris, принадлежащим коммерческой фирме. При этом передние колеса машины вопреки правилам были обуты в шины разных моделей, с разным рисунком протектора и на разный сезон: одна — зимняя, другая — летняя.
Двигаясь по Подвойского от Товарищеского проспекта в сторону улицы Лопатина на скорости около 50 км/ч, он выехал на перекресток на красный свет и, чтобы избежать столкновения с Ford Focus, ехавшим по Солидарности на зеленый, вывернул влево. В итоге «Солярис» перескочил островок безопасности, оказался на «встречке» и там на пешеходном переходе сбил пожилую женщину, которая шла на свой зеленый. Пенсионерка получила тяжелые травмы. ДТП попало на видео.
Автор: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Водитель «Соляриса» свою вину признал, раскаялся, извинился перед потерпевшей и обязался возместить ей моральный и материальный ущерб. К уголовной ответственности мужчина ранее не привлекался. Невский районный суд Петербурга признал его виновным по п.а ч.2 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и приговорил его к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением прав на 1,5 года. Также с него в пользу потерпевшей взыскали 250 000 рублей за имущественный ущерб и 500 000 рублей за моральный вред.