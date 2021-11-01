Водителю, который в пьяном виде вылетел на красный и сбил пенсионерку на Подвойского, дали условный срок

В Петербурге вынесли приговор водителю, который сбил пенсионерку в Невском районе летом 2020 года. В момент ДТП он был пьян и летел на красный свет. От другой машины он увернулся прямо в женщину-пешехода.

Авария произошла около 8:15 7 августа 2020 года на пересечении улицы Подвойского и проспекта Солидарности. Как сообщает 1 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Hyundai Solaris, принадлежащим коммерческой фирме. При этом передние колеса машины вопреки правилам были обуты в шины разных моделей, с разным рисунком протектора и на разный сезон: одна — зимняя, другая — летняя.